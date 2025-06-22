"Повышенная опасность для Украины на эти 2 дня": раскрыт сценарий Кремля и новая цель обстрела

Раскрыт вероятный план РФ и даты новых ударов по Украине.

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Расскрыта дата нового удара по по Украине / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Массированный обстрел Украины готовит армия диктатора Владимира Путина. Кремль готовит сценарий удара по нескольким городам Украины. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, 2 дня будут очень опасными.

"С 22 по 30 июня опасность для всей Украины", - отмечает астролог и назвала города, где может вновь проиграться сценарий Кремля.

По словам астролога, Киев, Днепр, Криво Рог и Одесса в зоне повышенного риска.

видео дня

"Киев. 22-30 июня - внимание к тревогам. Центральные и административные районы, промзоны и транспорт. Жилые массивы. Повышенная опасность 28-29 июня. Могут быть скрытые атаки", - говорит астролог.

Также Путин готовит удар по Кривому Рогу, говорит астролог.

"Кривой Рог. 22-30 июня - могут быть ударыпо объектам инфраструктуры и жилым районам. Карты показывают, что как будто над городом открытое небо, для усиленных атак", - говорит астролог.

Также под ударом Кремля может быть Одесса и Днепр.

"Днепр. Повтор событийности прошлого года. 22-24 и 28-30 июня (тут прям готовность на максимум). Готовят сильные удары по инфраструктурным объектам. Не спите во время тревоги. Идите в укрытия. Одесса тоже. Может повториться ночь 10 июня", - добавила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Ракетный удар по Киеву 17 июня 2025

Как писал Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Мэр Кличко сообщил, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева продолжалась более 39 часов. Только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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