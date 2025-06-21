РФ выбрала цели для обстрелов: раскрыт вероятный план новых ударов по Украине

Главное:
- Россияне пытаются уничтожить пункты производства дальнобойных дронов
- РФ применяет баллистические ракеты наземного базирования, а также "Кинжал"
Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап заявил о том, что в ходе недавнего воздушного удара РФ по Киеву, враг запустил более 14 ракет Х-101.
"Большинство были сбиты, но одна из них попала и разрушила подъезд. Для этого россияне использовали два Ту-95 и один Ту-160. То есть их возможности существенно уменьшены. Если бы они могли поднять больше бортов - то, очевидно, подняли бы", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт отмечает, что враг применяет баллистические ракеты наземного базирования, а также "Кинжал" - это, по сути, та же ракета "Искандер", только воздушного базирования.
Он также прокомментировал вопрос о том, происходят ли изменения в приоритетах выбора целей для ударов со стороны России.
"Сейчас, из того, что я вижу, россияне пытаются уничтожить пункты производства дальнобойных дронов, а также комплектующих к ним. Но по дороге, если обнаруживают другие цели, которые считают приоритетными - они также наносят удары и по ним. Но основной акцент сейчас именно на производственных базах для ракет и дронов", - добавил Криволап.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.
Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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