Что носить летом, когда прохладно - стильные решения для переменчивой погоды

О чем вы узнаете:
- Как одеться прохладным летом
- Что одеть летом в 20 градусов тепла
Погода может быть капризной, а лето - разным для каждого. У кого-то круглый год светит солнце, а кто-то даже в июне не снимает кардиган или тренч.
Главред рассказывает, как стильно одеваться в прохладную летнюю погоду, когда температура опускается ниже привычной нормы.
Осенняя одежда летом - ошибка стиля
Часть женщин считает, что в прохладные летние дни следует надевать то же, что и осенью. Но это ошибочное представление. Несмотря на облачные и не слишком теплые дни, одежда должна соответствовать сезону, а не температуре.
Это касается как фасонов, так и цветовой гаммы. Летом стоит отдавать предпочтение легким тканям, которые можно сочетать с более теплыми аксессуарами.
Базовый гардероб для прохладного лета
Даже в пасмурные, но летние дни, можно выглядеть стильно, если в вашем гардеробе есть такие вещи:
- легкие летние плащи и куртки;
- классические костюмы;
- вязаные кардиганы;
- джинсы;
- жакеты;
- трикотажные рубашки;
- свитшоты с модными принтами;
- длинные платья.
Почему важно одеваться по погоде
Дождливые дни часто демотивируют модниц заботиться о своем виде. Однако именно в такие моменты стильная внешность помогает поддерживать настроение и уверенность.
Учитывая, что последние годы лето бывает непредсказуемым, важно уметь быстро адаптировать гардероб к погодным условиям.
Советы стилистов: как выглядеть современно в холодное лето
Когда температура держится в пределах +18...20 °C, о шортах, топах и коротких платьях стоит забыть. Чтобы не попасть в форс-мажорную ситуацию, комплекты следует продумать заранее.
Обязательные элементы для холодного лета:
- вязаные накидки;
- болеро;
- жакеты средней длины.
- Эти вещи можно комбинировать с:
- легкими платьями;
- топами;
- юбками миди;
- легкими брюками;
- рубашками из тонкой ткани.
Мода на эти вещи актуальна практически всегда, поэтому такие сочетания будут и стильными, и практичными.
Модные решения на прохладное лето: что стоит попробовать
Кардиган
Самый актуальный тренд сезона. Стоит выбирать модели с графическими принтами или надписями - они освежают образ и добавляют настроения.
Легкая куртка
Тонкий жакет или бомбер станет идеальным вариантом. Его можно носить с футболкой в теплую погоду или создавать многослойные образы в прохладные дни.
Ботинки на массивной подошве
Спасение в дождливую погоду. Смотрятся эффектно как с романтическими платьями, так и с денимом или брючным костюмом.
Брючный костюм
Выбирайте стиль "городской шик " - классический крой + модные цвета (от серого до фуксии). Это - универсальная база.
Тренч
Самая универсальная верхняя одежда для лета. Его можно носить как платье с поясом или открыто - для расслабленного лука. В идеале - из искусственной или натуральной кожи.
Водолазка
Незаменимый стилистический трюк для прохладных дней. Надевайте ее под жакет, рубашку или платье - выглядит сдержанно и элегантно.
Летний стиль - это гибкость
Прохладное лето - не повод отказываться от стильных образов. Легкий многослойный подход, правильный выбор тканей и цвета, сочетание летнего с практичным - вот ключ к успешному гардеробу.
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