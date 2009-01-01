В Затоке на взятке в 135 тысяч долларов поймали "шишку" из сельсовета

В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

На взятке поймали начальника департамента сельсовета gp.gov.ua

Одесской области в результате спецоперации задержан начальник юридического департамента Затоковской поселкового совета Белгород-Днестровского городского совета во время получения от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тысяч долларов США.

Об этом идет речь в сообщении управления связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что указанный злоумышленник, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения требовал и получил от жительницы Одесской области неправомерную выгоду в сумме 135 тысяч долларов США за решение вопроса о выделении Затоковским поселковым советом гражданам в собственность и предоставление в аренду земельных участков на территории пгт. Затока Белгород-Днестровского Одесской области.

В настоящее время указанное лицо задержано, с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводится ряд обысков по месту жительства и работы указанного лица, а также проводятся другие первоочередные следственные (розыскные) действия.

В ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке в 50 тысяч на Киевщине погорела глава сельсовета.