Пыталась подкупить депутата. На взятке в 50 тысяч на Киевщине погорела глава сельсовета

В Киевской области правоохранители разоблачили председателя сельского совета, которая за 50 тысяч гривен взятки пыталась "подкупить" депутата за прекращение инициирования последнм проверок использования бюджетных денег.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Сегодня, 16 ноября, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области задержана "на горячем" председатель сельского совета при передаче депутату неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Установлено, что между одним из сельских советов Бориспольского района и частным предприятием был заключен договор на ремонт покрытия автостоянки. Впрочем, установлено, что предприятие построило новую автостоянку без соответствующих разрешительных документов.

Согласно информации правоохранителей, по поводу незаконного строительства автостоянки депутат этого же сельского совета неоднократно обращался с депутатскими обращениями в соответствующие контролирующие органы, после чего к нему неоднократно обращались директор строительного предприятия и сельский голова с просьбой отозвать его обращение.

"Кроме того, за прекращение инициирования депутатом проверок использования бюджетных средств сельский голова даже предложила последнему неправомерную выгоду в размере 2 процентов от суммы каждого договора, а также предоставила копии графиков ремонтных работ на объектах с указанными в них суммами денежных средств", — сообщили в прокуратуре.

Таким образом сельский голова пыталась подкупить депутата за прекращение проверок относительно незаконного использования бюджетных средств при строительстве.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанной.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник из Черкасского горсовета погорел на крупной взятке.