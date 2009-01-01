В Житомире на взятке поймали помощника нардепа, опубликованы фото

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной части взятки в сумме 20 тысяч гривен.

В Житомире на взятке поймали помощника нардепа Пресс-центр СБУ

В Житомире замдиректора одного из коммунальных предприятий Житомирского городского совета систематически получал от 10 до 30 процентов "отката" от предпринимателей за гарантирование быть подрядчиком по проведению работ на объектах, находящихся на балансе КП.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной части взятки в сумме 20 тысяч гривен. Предварительно оперативники спецслужбы задокументировали получение чиновником еще 40 тысяч взятки, сообщает пресс-центр СБУ.

Местному изданию zhitomir.life из источников стало известно, что задержанный — это замдиректора коммунального предприятия "Парк" Вадим Поповиченко.

Из информации на официальному сайте ВР следует, что он является помощником народного депутата от "Самопомочи" Александра Опанасенко.

Напомним, на Киевщине с поличным поймали госисполнителя, вымогавшего взятку.

Фото: СБУ.