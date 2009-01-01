В Житомире на взятке поймали помощника нардепа, опубликованы фото

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной части взятки в сумме 20 тысяч гривен.
Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной части взятки в сумме 20 тысяч гривен. Предварительно оперативники спецслужбы задокументировали получение чиновником еще 40 тысяч взятки, сообщает пресс-центр СБУ.
Местному изданию zhitomir.life из источников стало известно, что задержанный — это замдиректора коммунального предприятия "Парк" Вадим Поповиченко.
Из информации на официальному сайте ВР следует, что он является помощником народного депутата от "Самопомочи" Александра Опанасенко.
Напомним, на Киевщине с поличным поймали госисполнителя, вымогавшего взятку.
Фото: СБУ.