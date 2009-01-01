Задержали с поличным. В Луцке на взятке погорел чиновник-вымогатель, опубликованы фото

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1 / 5 В Луцке на взятке погорел чиновник из облпотребсоюза (npu.gov.ua)

В Луцке задержали начальника одного из управлений Волынского областного союза потребительских обществ на взятке в 675 тысяч гривен.

В Луцке на взятке погорел чиновник из облпотребсоюза npu.gov.ua

В пятницу, 17 марта, оперативники Национальной полиции со следователями Генеральной прокуратуры Украины в Луцке задержали начальника одного из управлений Волынского областного союза потребительских обществ на взятке в 675 тысяч гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

"Руководитель структурного подразделения облпотребсоюза возрастом 46 лет требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду за решение вопроса в его пользу. В частности, за предоставление соответствующей документации, которая поможет бизнесмену выиграть суд против областного союза потребительских обществ. За эти документы чиновник попросил "незначительную" сумму — 30 тысяч долларов США", — отмечают в Нацполиции.

Сообщается, что сегодня правоохранители задержали чиновника во время получения взятки. В его служебном кабинете изъяли 675 тыс. гривен (в эквиваленте 25 тысяч долларов).

Напомним, ранее два сотрудника СБУ попались на взятке в 50 тысяч долларов.

Фото: npu.gov.ua.