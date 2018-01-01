Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей 1/8 финала 30 июня и 1 июля

Определились все участники 1/8 финала, а также команды-неудачники, покинувшие турнир.

Закончилась стадия группового турнира ЧМ-2018 Reuters

На проходящем в России ЧМ-2018 закончилась стадия группового турнира. Определились все участники 1/8 финала:

В субботу, 30 июля, в 17:00 в Казани встретятся сборные Франции и Аргентины.

Французы заняли первое место в группе С, набрав 7 очков, опередив датчан. Сборная Франции одержала победы над сборными Австралии и Перу, а в последнем туре расписала ничью с командой Дании. В свою очередь аргентинцы с трудом пробились в 1/8 чемпионата мира. Сыграв вничью с исландцами и крупно уступив хорватам команда Мессии лишь в последнем туре сумела завоевать путевку в плей-офф, выиграв у сборной Нигерии и заняв второе место в группе D. По мнению букмекеров, сборная Франции является фаворитом и на ее победу дается коэффициент 2,30. При этом ничья оценивается коэффициентом 3,00, а победа сборной Аргентины - 3,40.

В тот же день в Сочи, в 21:00, встретятся сборные Уругвая и Португалии.

Уругвайцы уверенно прошли дистанцию в группе А одержав три победы, а в заключительном туре разгромив хозяев турнира сборную России со счетом 3:0. Отметим, что команда Суареса и Кавани остается единственной на турнире, не пропустившей пока ни одного гола в свои ворота. Сборная Португалии вышла в 1/8 финала со второго места в группе В. Команда Роналду в первом матче устроила настоящую феерию, выдав результативную ничью 3:3 с командой Испании. В двух других матчах португальцы добыли победу и ничью. Букмекеры считают, что минимальное преимущество в этом поединке на стороне уругвайской команды. Компания bet365 принимает ставки на победу уругвайцев с коэффициентом 2,8, а на действующих чемпионов Европы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0. В William Hill на победу Уругвая можно поставить с коэффициентом 2,75, а на победу "европейских бразильцев" – 2,8.

В воскресенье, 1 июля, в 17:00 в Москве сыграют сборные России и Испании.

Россияне, одержав на старте две победы над Саудовской Аравией и Египтом, досрочно обеспечили себе выход из группы А. Концовка группового турнира для подопечных Черчесова была смазана разгромным поражением от команды Уругвая 0:3. Сборная Испании заняла первое место в группе В. Специалисты предполагали, что неожиданная замена главного тренера испанцев Хулена Лопетеги на Фернандо Йерро прямо перед стартом ЧМ-2018 могла выбить команду из колеи, однако испанцы продемонстрировали характер и бойцовские качества, опередив в турнирной таблице команду Роналду. Отметим, что фаворитом пары букмекеры назвали испанскую сборную. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,90. На победу РФ предлагается коэффициент 6,50.

В тот же день в Нижнем Новгороде в 21:00 встретятся сборные Хорватии и Дании.

Хорваты очень уверенно прошли групповую дистанцию, сумев занять первое место в квартете D. Команда Модрича разобралась с Нигерией и Исландией, а также удивила крупной победой над грозной Аргентиной со счетом 3:0. Датчане сумели выйти в 1/8 со второго места в группе С. Сборная Дании сыграла вничью с командами Австралии и Франции, одержав победу над Перу. При этом букмекеры считают фаворитами предстоящего поединка хорватов и на победу балканской сборной в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1,95. В то же время ничья оценивается коэффициентом 3,20, а победа сборной Дании - 4,75.

Напомним, сто главной сенсацией ЧМ-2018 стала катастрофа сборной Германии – действующего чемпиона мира, которая в заключительном матче в группе уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогла выйти в стадию плей-офф.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram