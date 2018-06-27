Южная Корея - Германия 2:0, Мексика - Швеция 0:3. ЧМ-2018. Видео голов. Сенсационный вылет немцев и триумф шведов

Чемпионат мира. Группа F

27 июня 2018, четверг. Стадион "Казань-Арена".

Южная Корея - Германия 2:0

Голы: Ким Ен Гвон, 90+5, Сон Хын Мин, 90+7

В древнем городе Казань произошла первая по-настоящему громадная сенсация ЧМ-2018. Действующий чемпион мира, сборная Германия уступила сборной Южной Кореи и досрочно "сдала" свои полномочия, вылетев с турнира. Несмотря на то, что "Манншафт" в данном матче устраивала только победа, немцы почти весь матч безуспешно "бились" об оборону корейцев. А в концовке, на 95-й и 97-й минуте соответственно, пропустили два гола. Сначала Ким Ен Гвон забил гол, но его сперва не засчитали - якобы из-за "положения вне игры". Однако арбитры применили видеоповтор и решили, что гол вполне "легитимный". Через две минуты вратарь немцев Мануэль Нойер, побежавший в атаку с партнерами, потерял мяч у штрафной корейцев. Тут же пошла "обратка" в виде длинного паса на Сон Хын Мина, который и катнул мяч в опустевшие ворота. 2:0 - итоговый счет.

Южная Корея: Чо Хён У — Ли Ён, Юн Ён Сонь, Чан Хён Су, Хон Чхоль, Ким Ен Гвон — Мун Сон Мин (Чу Се Джон, 69), Ку Ча Чхоль (Хван Хи Чхан, 56) (Пак Чу Хо, 79), Чон У Ён — Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер — Киммих, Хуммельс, Зюле, Гектор (Брандт, 78) — Хедира (Гомес, 59), Кроос — Ройс, Озил, Горецка (Мюллер, 62) — Вернер.

Мексика - Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (в свои ворота).

Чемпионат мира. Группа F

27 июня 2018, четверг. Стадион "Екатеринбург-Арена". По большому счету, все потуги немцев все-таки "выползти" в плей-офф не имели особого смысла, поскольку в параллельном матче шведы, их главные конкуренты, громили лидеров группы - мексиканцев. На 50-й минуте Аугустинссон подхватил мяч после прострела с фланга и прошил кипеа Мексики Очоа. Затем Гранквист на 62-й хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол против Берга. Точку в матче на 74-й минуте поставил мексиканец Альварес, который срезал мяч в свои ворота, устроив автогол. 0:3 - и Мексика со Швецией синхронно шагают в плей-офф.

Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65) – Эррера, Гуардадо (Корона, 74) – Лайюн (Перальта, 89), Вела, Лосано – Чичарито.

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон (Свенсон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Тойвонен, Берг (Телин, 68).

Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн — Ларссон, Люстиг.

Напомним, накануне в плей-офф ЧМ-2018 прошли сборные Хорватии и Аргентины.