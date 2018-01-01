Финал Лиги чемпионов: на Киев собрались жаловаться в УЕФА

Официальный клуб болельщиков "Ливерпуля" заявил, что большинство фанатов "красных" на ночлег в Киеве после матча не останутся.

На Киев собрались жаловаться в УЕФА из-за спекулятивных цен на жилье.

В канун финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском стадионе НСК "Олимпийский", отели столицы Украины подняли цены для туристов примерно в 100 раз

Возмущенные болельщики "Ливерпуля" уже пообещали пожаловаться по этому поводу в ЕУФА, заявил представитель лондонского клуба болельщиков клуба. В комментарии Daily Star Online, он сообщил, что футбольные фаны возмущены ценами, так как их пытаются "надуть". "Они пытаются разорить людей… Я думаю, что УЕФА должен что-то сделать", – считает он.

Официальный клуб болельщиков "Ливерпуля" заявил, что большинство фанатов "красных" на ночлег в Киеве после матча не останутся.

"Менеджерам недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов – это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера", – сообщил представитель официального клуба болельщиков" Ливерпуля ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в финал Лиги Чемпионов пробились мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Кроме того, перед матчем на НСК "Олимпийский" споет юная британская певица-звезда.

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