Лига чемпионов, 1/2. "Рома" - "Ливерпуль" 4:2. Команда Юргена Клоппа вышла в финал

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Рома" обыграла "Ливерпуль" (4:2), но этого не хватило для выхода в финал. В решающем матче сыграет команда Юргена Клоппа за счет победы в первом матче 5:2.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" впервые проиграл в этом розыгрыше Лиге чемпионов.

Напомним, в первом полуфинале "Реал" сумел пройти "Баварию" и выйти в финал Лиги Чемпионов в третий раз подряд.

"Ливерпуль" и "Реал" встретятся в 26 мая в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский".

Для "Реала" это 15-й лигочемпионский финал в истории (12 побед), "Ливерпуль" сыграет в решающем матче седьмой раз (пять побед).

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 2:2

2 мая, "Стадио Олимпико"

Голы: 0:1 – 9 Мане, 1:1 – 15, автогол Милнер, 1:2 – 25 Вейналдум, 2:2 – 52 Джеко, 3:2 – 86 Наингголан, 4:2 – 90, пенальти Наингголан.

Рома: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Флоренци, Наингголан, де Росси (Гоналон, 69), Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах, Милнер, Мане (Клаван, 83), Хендерсон.

Предупреждения: Ловрен (44), Флоренци (77).

Первый матч: 2:5