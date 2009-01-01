Фьюри хочет очистить свое имя — западные СМИ

В начале февраля запланированы слушания по "нандролоновому делу".

Тайсон Фьюри Reuters

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе из Британии, которого подозревают в приеме анаболического стероида нандролона, намерен очистить свое имя.

Об этом британскому изданию The Mirror рассказал источник в команде спортсмена, пишет Boxing News.

По словам собеседника, боксер знает, что слушания по "нандролоновому делу", которые начнутся 6 февраля, могут завершить его карьеру.

"Тайсон намерен очистить свое имя. У него был тяжелый год... Он намерен рассказать чиновникам все, что знает", — говорится в статье.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.