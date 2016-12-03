"Порву супертяжелый дивизион". Фьюри заявил о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) в следующем году вернется на ринг.

Об этом британец сообщил на своей странице в Twitter.

"Возвращаюсь, чтобы порвать весь супертяжелый дивизион очень скоро", — написал боксер, добавив, что его промоутер Фрэнк Уоррен будет организовывать ему бои каждый месяц.

Ранее команда Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными.

В настоящий момент боксерская лицензия Фьюри приостановлена, но боец сможет вернуться в рейтинг WBA и проводить бои под эгидой организации уже с февраля следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года.