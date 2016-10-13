Расплата за допинг. Скандального Фьюри лишили боксерской лицензии

Британский совет бокса приостановил действие боксерской лицензии отказавшегося от двух чемпионских поясов Тайсона Фьюри.

Об этом идет речь в сообщении Skysports.

В то же время отмечается, что Британский совет бокса временно приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года.