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"Галатасарай" активно сватается к Домагою Виде, сулит "Динамо" 5 млн отступных — СМИ

Сегодня, 16:47

А тем временем динамовец уже якобы согласовал условия личного контракта с "Бешикташем".

Домагой Вида
Домагой Вида football.ua
Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попал в сферу трансферных интересов турецкого "Галатасарая".

Об этом со ссылкой на издание Fanatik сообщает "Динамо от Шурика".

Стамбульский клуб намерен выйти на чемпиона Украины с официальным предложением по такому трансферу с суммой отступных за хорвата в размере 5 млн евро.

Как пишет издание, Виду активно пытается заполучить еще один клуб из Стамбула — "Бешикташ". Причем, по данным турецких СМИ, динамовец уже согласовал с "черными орлами" условия личного контракта.

Добавим, что действующий контракт Виды с "Динамо" истекает в конце 2018 года. К нему, кроме  "Бешикташа" и "Галатасарая", присматриваются итальянский "Наполи", а также французский "Марсель".

Напомним,  итальянский "Торино" отказался подписывать контракт с хорватским защитником.

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Динамо, трансфер, Галатасарай, Вида, Бешикташ, Наполи, Марсель
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