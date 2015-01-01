"Галатасарай" активно сватается к Домагою Виде, сулит "Динамо" 5 млн отступных — СМИ

А тем временем динамовец уже якобы согласовал условия личного контракта с "Бешикташем".

Домагой Вида football.ua

Хорватский защитник киевского "Динамо"попал в сферу трансферных интересов турецкого "Галатасарая".

Об этом со ссылкой на издание Fanatik сообщает "Динамо от Шурика".

Стамбульский клуб намерен выйти на чемпиона Украины с официальным предложением по такому трансферу с суммой отступных за хорвата в размере 5 млн евро.

Как пишет издание, Виду активно пытается заполучить еще один клуб из Стамбула — "Бешикташ". Причем, по данным турецких СМИ, динамовец уже согласовал с "черными орлами" условия личного контракта.

Добавим, что действующий контракт Виды с "Динамо" истекает в конце 2018 года. К нему, кроме "Бешикташа" и "Галатасарая", присматриваются итальянский "Наполи", а также французский "Марсель".

Напомним, итальянский "Торино" отказался подписывать контракт с хорватским защитником.