Итальянский "Торино" отказался подписывать контракт с хорватским защитником "Динамо"

В итальянском "Торино" определились с кандидатом на усиление защитных порядков команды в зимнее межсезонье.

Об этом идет речь в сообщении Dynamo.kiev.ua со ссылкой на Football-italia.

Сообщается, что туринцы подпишут 26-летнего игрока "Наполи" Лоренцо Тонелли из "Наполи".

Тонелли пеебрался в Неаполь за 10 млн евро летом из "Эмполи", но сначала травмировался, а затем уже не входил в планы Маурицио Сарри.

В итоге квалифицированный защитник так и не дебютировал в новом клубе. Вместе с тем, его трансферная стоимость по-прежнему держится на уровне 8,5 млн евро.

Ранее СМИ сообщали о стойком интересе туринского клуба к защитнику киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагою Виде.

В то же время киевское "Динамо" зимой усилится украинским форвардом Романом Яремчуком. Он вернется в "Динамо" после того, как завершился срок действия его арендного соглашения с "Александрией", сообщает Football.ua, ссылаясь на газету "Команда".

Данную информацию подтвердил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. По его словам, нападающий возвращается в "Динамо", и ему нужно искать замену.

В октябре 21-летнего нападающего признавали лучшим футболистом месяца в чемпионате Украины. Прогресс игрока отмечал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Сам же Роман изъявлял желание выступать за "Динамо".

В текущем сезоне Яремчук забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в 14-ти поединках "Александрии" в Премьер-лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии.