Гвоздик победил французского боксера и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC

В 12-м раунде бойцы ввязались в рубку, стремясь закончить бой досрочно.
В 12-м раунде бойцы ввязались в рубку, стремясь закончить бой досрочно, однако, пропуская удары, оба остались на ногах. В итоге единогласным решением судей победу завоевал харьковский боксер.
Отметим, что теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.
Напомним, в августе 2017 года в США Александр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Крэйга Бейкера и сохранил титул чемпиона NABF.