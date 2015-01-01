Коноплянка забил красивый гол ударом через себя, опубликовано видео

Мяч Коноплянки оказался победным в матче и принес "Шальке" победу со счетом 2:1.

Мяч Коноплянки оказался победным. Instagram

В испанском городе Бенидорм состоялся товарищеский матч между футбольным клубом "Шальке" и бельгийским "Остенде", который завершился со счетом 2:1 в пользу немцев.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отличился красивым голом.

В этом матче бельгийцы первыми открыли счет: на 21-й минуте отличился Никлас Педерсен. Через десять минут "Остенде" остался в меньшинстве. На 40-й минуте Леон Горецка сравнял счет, а на 46-й минуте точку в матче поставил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

Украинец вышел на поле сразу после перерыва и уже через сорок секунд забил гол ударом через себя. Этот мяч оказался победным в матче и принес "Шальке" победу.

"С хорошим настроением возвращаемся после сборов домой", — прокомментировал Коноплянка в Instagram.

Стоит отметить, что в официальных матчах на счету Коноплянки пять голов и одна голевая передача за "Шальке".

Видео: People Watch Football HD