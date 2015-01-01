Коноплянка забил красивый гол ударом через себя, опубликовано видео

Мяч Коноплянки оказался победным в матче и принес "Шальке" победу со счетом 2:1.
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отличился красивым голом.
В этом матче бельгийцы первыми открыли счет: на 21-й минуте отличился Никлас Педерсен. Через десять минут "Остенде" остался в меньшинстве. На 40-й минуте Леон Горецка сравнял счет, а на 46-й минуте точку в матче поставил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.
Украинец вышел на поле сразу после перерыва и уже через сорок секунд забил гол ударом через себя. Этот мяч оказался победным в матче и принес "Шальке" победу.
"С хорошим настроением возвращаемся после сборов домой", — прокомментировал Коноплянка в Instagram.
Стоит отметить, что в официальных матчах на счету Коноплянки пять голов и одна голевая передача за "Шальке".
Видео: People Watch Football HD