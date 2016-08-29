Коноплянка может перебраться в Бундеслигу. "Шальке" дает за украинца 12 миллионов евро — СМИ

Полузащитник испанской "Севильи" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации немецкого издания Bild, официальное предложение по продаже Коноплянки "Севилье" сделал "Шальке", сообщает Football.ua.

Отмечается, что гельзенкирхенцы готовы заплатить за украинца около 12 млн евро.

За счет подписания хавбека сборной Украины "кобальтовые" хотят восполнить потерю 20-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане, который перебрался в английский "Манчестер Сити".

Также отмечается, что в случае провала переговоров по трансферу Коноплянки "Шальке" могут попытаться подписать полузащитника "Вольфсбурга" Даниэля Калиджури.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка помог "Севилье" выиграть Евроамериканский Суперкубок.