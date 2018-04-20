Легендарный Венгер рассказал, когда покинет пост главного тренера "Арсенала"

Арсен Венгер провел в "Арсенале" 22 года.

Арсен Венгер покинет свой пост Reuters

В конце текущего сезона легендарный наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер покинет свой пост.

"После длительных консультаций и дискуссий с клубом, я чувствую, что это хорошее время для меня, чтобы уйти по завершении сезона.

Я благодарен за то, что работал в этом клубе долгие годы. Я хочу поблагодарить персонал, игроков, руководство и фанатов, которые сделали этот клуб особенным.

Я всегда буду любить и поддерживать "Арсенал", — приводит слова Венгера официальный сайт "канониров".

Отметим, что Венгер провел в "Арсенале" 22 года. За это время он сыграл 1228 матчей, в которых добыл 704 победы. Он выиграл с клубом три чемпионства, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков Англии.