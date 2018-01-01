"Марсель" обыграл "Ред Булл", "Арсенал" не справился с "Атлетико" в 1/2 финала Лиги Европы. Фото, видео

Команда Арсена Венгера не смогла победить, игра 80 минут с численным перевесом.

В первых матчах 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" дома не смог справиться с "Атлетико", а "Марсель" победил "Ред Булл".

"Марсель" (Франция) – "Ред Булл" (Австрия) 2:0

26 апреля, "Велодром"

Голы: 1:0 – 15 Товен, 2:0 – 63 Н'Жи.

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Луис Густаво, Окампос (Замбо-Ангисса, 52), Лопес (Н'Жи, 60), Товен (Жермен, 81), Сансон, Митроглу.

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 81), Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 60), Дабур.

Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22), Митроглу (90).

"Арсенал" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 1:1

26 апреля, "Эмирейтс"

Голы: 1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн.

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).

Предупреждение: Врсалько (2).

Удаление: Врсалько (10).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram