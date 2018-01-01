"Отдай деньги и спи спокойно, в колонии не сахар". Ващуку снова напомнили о долге

Влад Ващук опять врет, заявил Олег Печерный.

Владиславу Ващуку напомнили о тюрьме profootball.in.ua

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный обвинил во лжи экс-футболиста "Динамо" Владислава Ващука и прокомментировал его решение подать на него иск в суд за клевету.

"Влад Ващук опять врет. Я его знаю с 2002 года, когда он забыл про контракт с "Динамо". И пытался сбежать в московский "Спартак".

Господин Ващук, я не выполняю никакие заказы, ты обманул уважаемого человека и деньги эти ты брал, и есть доказательства этого. С удовольствием встречусь с тобой в суде и докажу, что ты мошенник. Влад, отдай деньги и спи спокойно, там в колонии не сахар, могу поделиться впечатлениями. Как можно так врать на всю страну", — написал Печерный.

Напомним, ранее полузащитник "Динамо" Олег Гусев заявил, что некогда Ващуку помог деньгами: дал шестьдесят тысяч долларов, а обратно получил — десять. Ващук долг отрицает.