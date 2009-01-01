Первый еврокубковый поединок года: анонс матча "Шахтер" — "Сельта"

"Шахтер" — единственная команда нынешнего розыгрыша Лиги Европы, которая на групповом этапе выиграла все шесть матчей.

Футболисты донецкого "Шахтера" сегодня, 16 февраля, проведут первый поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором на выезде встретятся с испанской "Сельтой".

"Шахтер" — единственная команда нынешнего розыгрыша Лиги Европы, которая на групповом этапе выиграла все шесть матчей.

К матчу против "Сельты" "горняки" подходит с несколькими серьезными проблемами в составе. Из-за претенциозной дисквалификации УЕФА за специальное получение предупреждения ради дисквалификации не сыграет основной опорный полузащитник Тарас Степаненко, пишет Sportarena.

Пропустил некоторое время и не готов вновь сыграть и основной форвард в первой части сезона Факундо Феррейра.

Зато вполне вероятным видится дебют зимних новичков команды Паулу Фонсеки Густаво Бланко Лещука и вернувшегося из аренды Алана Патрика.

Какие бы ни были условия накануне матча, любители футбола всегда стараются найти фаворита и аутсайдера. Никакой смысловой нагрузки это зачастую не несет, однако сам факт определения почему-то важен. В противостоянии "Шахтера" и "Сельты" нельзя так просто определить фаворита.

В декабре таким, вероятно, мог быть "Шахтер", который уверенно провел первую часть сезона, в том числе выиграл все шесть матчей в Лиге Европы. Правда, с тех пор "горняки" не провели ни одного официального матча, чередуя тренировки с контрольными матчами. У "Сельты" график был намного насыщенее: много серьезных игр в чемпионате и выход в полуфинал Кубка Испании.

По поводу того, стал ли сильнее "Шахтер", говорить вообще нельзя. Про "Сельту" вывод будет неоднозначным. Выбить "Реал" из Кубка, чтобы потом проиграть "Алавесу" — это вообще как? Весь матч выигрывать на Висенте Кальдерон, а потом уступить, пропустив дважды в конце — тот же вопрос.

Паулу Фонсека говорил о преимуществе "Сельты" в том, что команда имела постоянную игровую практику. А вот "Шахтер" имеет свой перевес — возможность спокойно и размеренно готовится непосредственно к "Сельте" с моделированием различных ситуаций и наигрывания состава.

Сегодня "горнякам" не помогут важные игроки стартового состава Тарас Степаненко и Факундо Феррейра, но это не спонтанные проблемы. Феррейра уже некоторое время не тренировался, тогда как новичок команды Густаво Бланко Лещук неплохо себя показал на тренировках и в тренировочных играх. О дисквалификации Степаненко стало известно не так давно, но он на сборах был травмирован, так что сегодняшних вариант центральной зоны Максим Малышев — Фред немало матчей провел рядом.

По сравнению с осенним оптимальным составом также сегодня ожидается одно изменение: Виктор Коваленко был травмирован и не успел набрать форму, так что его на позиции центрального атакующего хавбека заменит Тайсон. Не исключается появление с первых минут и Алана Патрика, немало игравшего на этой позиции на сборах.

"Сельта", по словам тренера команды Эдуардо Бериццо, сыграет оптимальным составом.

"Шахтер" (ориентировочный сосав): Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко Лещук

"Сельта" (ориентировочный соств): Альварес — Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро — Радоя, Диас — Васс, Эрнандес, Бонгонда — Яго Аспас

Напомним, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека назвал преимущество "Сельты" над "Шахтером".