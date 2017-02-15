Лига Европы: Фонсека назвал преимущество "Сельты" над "Шахтером"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о предстоящей игре своей команды в Лиге Европы против испанской "Сельты".

Он подчеркнул, что "Сельта" — сильная команда, о чем говорят результаты испанцев, сообщает football.ua.

"Матчи с Барселоной и Реалом также говорят сами за себя. Они быстры и агрессивны. У "Сельты" преимущество в плане формы. Они отыграли за зиму 13 матчей. "Шахтер" хорошо готовился к матчу, но у "Сельты" есть преимущество в этом", — сказал Фонсека.

Ключевой полузащитник команды Тарас Степаненко наказан УЕФА за хитрость и пропустит первую игру.

"О том, кто сыграет вместо Степаненко, узнаете завтра. Наверняка будет кто-то другой", — отметил он.

Рассказал наставник "горняков" и о подготовке команды зимой.

"Зимний перерыв — не преимущество для нас. Для меня это был совершенно новый опыт. "Шахтеру" не хватало игрового ритма зимой, но мы хотим это компенсировать за счет большой мотивации пройти как можно дальше", — резюмировал Фонсека.

Напомним, ранее ультрас "Металлиста" жестко высказались против переезда "Шахтера" в Харьков.