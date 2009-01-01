"Динамо" победило "Зирку" благодаря дублю Мбокани

В Кропивницком прошел матч 16-го тура Премьер-лиги.

Дьемерси Мбокани УНИАН

В Кропивницком прошел матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между местной "Зиркой" и киевским "Динамо", столичный клуб победил со счетом 0:2.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Игра проходила на стадионе "Зирка", киевляне одержали победу благодаря дублю Дьемерси Мбокани.

"Динамо" решило судьбу противостояния в середине первого тайма, пишет УНИАН. На 23-й минуте после навеса с углового Мбокани головой пробил не очень удачно, но мяч попал в ногу защитнику и залетел в ворота соперника.

Через несколько минут он снова отличился. На 31-й Николай Морозюк с правого фланга сделал высокий навес на дальнюю штангу и Мбокани головой точно пробил в противоход голкиперу. После перерыва киевляне умело контролировали ход матча и спокойно довели игру до победы.

"Зирка" — "Динамо" 0:2

Голы: Мбокани, 23, 31

"Зирка": Паст — Пепе (Малиновский, 46), Маткобожик, Ковалев — Полегенько, Драченко (Гедж, 77), Загальский, Цюпа — Чичиков, Рассадкин — Петров (Прядун, 61);

"Динамо": Бущан — Морозюк, Кадар, Хачериди, Пиварич — Буяльский, Шепелев — Цыганков (Корзун, 87), Мораес (Шапаренко, 90+1), Гонсалес — Мбокани (Беседин, 83);

Предупреждение: Хачериди.