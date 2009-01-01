Премьер-лига: В Полтаве "Ворскла" сыграла вничью со "Сталью"

"Сталевары" сразу наказали хозяев за упущенные моменты.

В Полтаве "Ворскла" сыграла вничью со "Сталью" fpl.ua

В воскресенье, 19 ноября, в рамках 16-го тура УПЛ в Полтаве состоялся матч между "Ворсклой" и "Сталью" из Каменского, игра завершилсь со счетом 1:1.

13-я минута могла оказаться несчастливой для гостей, когда Коломоец чудом не замкнул прострел Кобахидзе, пишет "Футбол 24".

Далее две хороших возможности, упустил Чеснаков. Сначала капитан "Ворсклы" головой не попал в угол, а затем Пеньков эффектным прыжком спас свою команду. В компенсированное к первому тайму время Чеснаков снова прицельно бил, но попал в Ткачука.

На старте второго тайма перекладина помешала отличиться Коломойцу и Шарпару. На 56 минуте провалился правый фланг "Стали", откуда Ребенок классно "вырезал" на ногу Кобахидзе — 1:0. На 70 минуте свежему Кадимяну не хватило точности, чтобы закрепить успех "Ворсклы". "Сталевары" сразу наказали хозяев за упущенные моменты. Богдан Шуст, играя на выходе после подачи с углового, скинул сферу под удар Хоцяновскому — 1:1. На 80 минуте Орест Кузык, капитан "Стали", едва не вывел команду Костова вперед, но Шуст вытащил мяч из-под перекладины.

"Ворскла" — "Сталь" — 1:1 (0:0)



"Ворскла": Богдан Шуст, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Николай Матвиенко, Александр Скляр, Юрий Коломоец (Артур Загорулько, 83), Вячеслав Шарпар, Александр Кобахидзе (Гегам Кадымян, 69), Игорь Пердута, Павел Ребенок, Александр Чижов (Владислав Кулач, 76)

"Сталь": Герман Пеньков, Артур Даниелян, Евгений Ткачук, Андрей Якымив, Богдан Михайличенко, Глеб Грачев (Дмитрий Копытов, 40), Марьян Мысык (Кирилл Костенко, 74), Михаил Месхи, Орест Кузык, Юрий Климчук (Артем Хоцяновский, 46), Неманья Обрадович



Голы: Александр Кобахидзе, 56 — Артем Хоцяновский, 72.

Предупреждения: Александр Чижов, 27. Александр Скляр, 81 — Артур Даниелян, 45. Дмитрий Копытов, 93.

Полтавчане упустили победу потеряли прекрасную возможность выйти на чистое четвёртое место. Сталь набирает 12 очков. В 17 туре команда Василия Сачко отправится в Мариуполь, а "Сталь" сыграет против "Динамо".

Напомним, ранее "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии", а "Динамо" уверенно победило "Зірку".