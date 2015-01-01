Салидо считает, что Ломаченко интересен только самому себе

Мексиканец сказал, что люди хотят видеть его бой с Варгасом.

Орландо Салидо и Василий Ломаченко lomachenko.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканецсчитает, чточемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинецинтересен только самому себе.

Об этом заявил менеджер боксера Шон Гиббонс, объясняя причину его отказа от боя-реванша с нашим соотечественником в интервью Ring TV, пишет Boxing News.

По словам спортсмена, он может провести поединок с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе из Мексики Франсиско Варгасом, который "хотят видеть люди".

"Орландо сказал мне: "Эй, почему я должен драться с Ломаченко, если я знаю, что он будет бегать и клинчевать…", — отметил собеседник журналистов.

Ранее в американском Лас-Вегасе прошел бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.