Победа техническим нокаутом. В Лас-Вегасе Ломаченко защитил чемпионский пояс WBO, опубликовано видео

В американском Лас-Вегасе на арене Cosmopolitan of Las Vegas состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) между украинским боксером Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом.

Бой закончился победой украинского боксера, сообщает УНИАН.

В течение боя Ломаченко владел значительным преимуществом, и в перерыве между седьмым и восьмым раундом Уолтерс принял решение прекратить бой. Таким образом, украинец завоевал победу техническим нокаутом.

Отметим, что для 28-летнего Ломаченко, который является двукратным олимпийским чемпионом, это был восьмой бой на профессиональном ринге. В семи из них украинец выиграл, в том числе в пяти нокаутом.

Уолтерс, который в 2012-2015 годах владел титулами чемпиона мира по версии WBA, потерпел свое первое поражение в 28 поединках.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса.

Фото: boxingscene.com.

Видео: vk.com/ukraineatamanspro.