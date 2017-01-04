Промоутер Ломаченко обвинил Салидо: струсил, отказался от боя-реванша

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что победивший боксера экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо отказался от реванша.

Об этом он рассказал в комментарии Ring TV, пишет Boxing News.

В то же время собеседник журналистов выразил мнение, что спортсмен "струсил", только этим можно объяснить его отказ.

"Он запросил сумасшедшие деньги, а потом он сказал "нет". Он просто отказался принимать бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет выиграть у Ломаченко. В первый раз ему просто повезло", — отметил промоутер.

Ранее в американском Лас-Вегасе прошел бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.