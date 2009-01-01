"Шальке" понадобился новый вингер вместо Коноплянки

Украинец может покинуть команду уже этим летом.

Евгений Коноплянка

рассматривает вариант с покупкой игрока на позицию полузащитника сборной Украины,который выступает в Германии на правах аренды, но так и не смог закрепиться в основе немецкого клуба.

Об этом со ссылкой на таблоид Bild сообщает Tribuna.com.

Украинец может покинуть команду летом, поэтому "Шальке" хочет подписать еще одного вингера. Немецкий клуб интересуется игроком бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру.

Ранее сообщалось, что "Шальке" готов продать украинского хавбека за 10 миллионов евро. В приобретении Коноплянки был заинтересован "Фенербахче".

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель ранее говорил, что Коноплянка останется в клубе.

Фото: @kono10official