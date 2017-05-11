Остается в Бундеслиге. В "Шальке" не захотели продавать полузащитника сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не покинет ряды немецкого "Шальке" по окончании сезона.

Об этом заявил спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель, сообщает официальный Twitter клуба.

"Коноплянка остается в "Шальке", так что субботний матч против "Гамбурга" не станет для него прощальным", — отметил Хайдель.

Говоря о планах клуба в предстоящее межсезонье, спортдиректор отметил: "Аого, Ритер, Хунтелар, Нойманн, Велленройтер и Бадштубер покинут команду по завершении сезона. Мы также ведем переговоры с "Челси" о продлении аренды Абдула Рахман Бабы на следующий сезон", — отметил Хайдель.

"Мы планируем должным образом попрощаться с Хунтеларом, все эти годы он играл за нас просто невероятно", — добавил Хайдель.

Напомним, ранее в "Шальке" признали провал с арендой Коноплянки.