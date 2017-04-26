Это была ошибка. В "Шальке" признали провал с арендой Коноплянки

Коноплянка, выступающий в Германии на правах аренды, так и не смог закрепиться в основе немецкого клуба.
В немецком "Шальке" заявили, что ошиблись, включив опцию обязательного выкупа в арендное соглашение Евгения Коноплянки.
Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель, сообщает Sport Arena.
Отметим, что Коноплянка, выступающий за "Шальке" на правах аренды и принадлежащий "Севилье", так и не смог закрепиться в основе немецкого клуба. Несмотря на это, согласно условиям арендного соглашения, гельзенкирхенцы обязаны выкупить украинца за 12 миллионов евро.
Спортивный директор "Шальке" признает, что включение в контракт опции обязательного выкупа было ошибкой, поэтому понимает критику со стороны СМИ и болельщиков.
"Конечно, я понимаю, почему нас критикуют за право обязательного выкупа Коноплянки", — сказал Хайдель.
Напомним, ранее сообщалось, что турецкий гранд нацелился на Коноплянку.