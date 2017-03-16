Тимощук стал помощником Луческу в тренерском штабе "Зенита"

"Зенит" подписал с бывшими капитаном и опорником двухлетний контракт.

Тимощук стал помощником Луческу ФК "Зенит", Санкт-Петербург

Бывший капитан сборной Украины Антолий Тимощук будет работать в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита".

Об этом идет речь в сообщении на сайте "Зенита".

"Зенит" подписал с бывшими капитаном и опорником двухлетний контракт.

Анатолий Тимощук в 2007 году из донецкого "Шахтера" перебрался в "Зенит". В составе питерцев Тимощук выиграл Кубок УЕФА и перебрался в "Баварию". В 2013 году снова стал игроком "Зенита".

В составе команды украинец провел 150 матчей и забил 18 мячей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Напомним, ранее Тимощук принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Фото: ФК "Зенит".