У России отобрали право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

Российская сторона настаивала на незаконности такого решения.

РФ лишили ЧМ по биатлону

Россию официально лишили права проведения Чемпионата мира, который планировался в 2021 году Тюмени.

Такое решение принял Международный союз биатлонистов, сообщает ТАСС.

На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически.

Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", — отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к "допинговой системе", которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию могут выгнать с Чемпионата мира по легкой атлетике для паралимпийцев.