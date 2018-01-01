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"Вместе сотворили историю". Роналду намекнул на уход из "Реала"

Сегодня, 08:43

Игрок поблагодарить всех фанатов за поддержку.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду намекнул, что может покинуть "Реал" Reuters
Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 заявил, что ему было очень приятно играть за команду.

Игроки "вместе сотворили историю", рассказал спортсмен BeIn Sports.

"Мы будем говорить в будущем. Мне было очень приятно играть за "Реал". Важно, что мы вместе сотворили историю. Я хочу поблагодарить всех фанатов", — отметил Роналду.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов прошел 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" , "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Ранее СМИ писали, что Криштиану Роналду задумался о переходе в китайский  клуб.

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Теги:  
финал Лиги чемпионов, Лига чемпионов, Реал, Ливерпуль, Киев, Криштиану Роналду
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