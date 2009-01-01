Золотая медаль и рекорд. Украинский пловец стал триумфатором на летней Универсиаде-2017

В финале наш спортсмен показал время 22.90 секунды.

Андрей Говоров НОК Украины

На проходящей в тайваньском Тайбэе летней Универсиаде-2017 украинский пловец Андрей Говоров завоевал золотую награду.

Говоров победил на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале наш спортсмен показал время 22.90 секунды, что является новым рекордом турнира.

Этот заплыв принес в копилку сборной Украины еще и бронзовую награду. Ее завоевал Андрей Хлопцов. Он разделил третью ступень пьедестала с Энрике де Соузой Мартинсом из Бразилии. Оба показали время 23.54 секунды. Серебро досталось россиянину Андрею Жилкину (23.40).

Золото Говорова стало для Украины вторым на нынешней Универсиаде. Напомним, первую медаль высшей пробы также завоевал пловец — Михаил Романчук выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем.

Всего после двух дней соревнований у нашей команды семь наград — две золотых, две серебряных и три бронзовых. В общем зачете наша команда занимает седьмое место. Лидирует сборная Южной Кореи, у которой 19 медалей, из которых 10 золотых.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский пловец завоевал шесть золотых медалей на мировом турнире по плаванию.