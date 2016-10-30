Украинский пловец завоевал шесть золотых медалей на мировом турнире по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл соревнование на Кубке мира в Гонконге, получив шестую победу за неделю.

30 октября Романчук преодолел первым дистанцию 1500 м вольным стилем с результатом 14 мин 18,53 секунды, пишет "Укринформ".

В этот раз на втором месте оказался спортсмен из Венгрии Гергел Гюрт (14.43,61), на третьем — американец Эндрю Абруццо (15.04,42)

Ранее Романчук в Токио победил на дистанциях 400 метров и 1500 метров вольным стилем, а 22 октября в Катаре также завоевал две награды высшей пробы (400 и 1500 метров вольным стилем).

Напомним, ранее сообщалось, что на этапе Кубке мира украинские пловцы завоевали 5 медалей.