Дневник Олимпиады: Говоров пробился в финал и обновил национальный рекорд

В ночь на пятницу, 12 августа, на проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро ХХХI Олимпийских играх состоялись полуфинальные заплывы по плаванию на 50 метров вольным стилем.

Наш Андрей Говоров уверенно преодолевает эту дистанцию ​​и с обновленным национальным рекордом 21.46 вышел в финал соревнований (со второго места в полуфинале), сообщает пресс-служба НОК Украины.

Наш пловец прокомментировал пресс-службе НОКа свой выход в финал соревнований.

"Сейчас было лучше: организм проснулся и результат уже другой. Теперь надо настроиться на финал и пытаться показать еще лучший результат, добавить в технике, плыть более эффективно. Чувствую, что мне это по силам", — сказал после своего выступления Андрей.

На вопрос, доволен ли он таким результатом в полуфинале, наш пловец ответил: "Я планировал показать такой результат, но доволен я буду тогда, когда у меня будет медаль. Давайте дождемся финала".

В медальном зачете сборная Украины пока идет на 38-м месте, имя в активе два серебра и одну бронзу.

Первое место: у США (16 — 12 — 10), второе у Китая (11 — 8 — 11), третье у Японии (7 — 2 — 13).

Напомним, в Монако Говоров дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета.