Зозуля признан лучшим футболистом месяца в новой команде

Украинский форвард подписал контракт с "Альбасете" сроком на один год.

Роман Зозуля @Sportanalytic

Об этом пишет sportarena.

Команда сохраняет статус аутсайдера в Сегунде и находится в зоне вылета, однако 27-летний Зозуля прикладывает усилия, чтобы изменить ситуацию.

Нападающий провел в составе "Альбасете" четыре матча, забил два гола, сделал две результативные передачи и заработал пенальти. За это болельщики команды своим голосованием признали Романа лучшим игроком месяца.

"Благодарю фанов за их отношение ко мне. С момента моего приезда в "Альбасете" меня хорошо приняли и полностью поддерживают", – поведал Зозуля в интервью сайту клуба.

Напомним, что в сентябре Роман Зозуля попал в символическую сборную тура чемпионата Испании.

А в дебютном поединке за "Альбасете" Роман получил рассечение головы.

Украинский форвард подписал контракт с "Альбасете" сроком на один год.

Зимой Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты клуба взбунтовались, обвинив украинца в нацистских взглядах. Вернувшись в "Бетис", Роман не смог играть за свой клуб до конца сезона.

Напомним, в УЕФА назвали ТОП-3 претендента на звание лучшего игрока года.