Зозуля впервые забил за испанский клуб, опубликовано видео

Украинский футболист-нападающий Роман Зозуля в составе испанского клуба "Альбасете" забил первый гол.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные команды.

Агентство уточнило, что форвард вышел в основном составе на матч пятого тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Химнастика".

Украинец отличился на 25-й минуте игры, однако не помог "Альбасете" победить, противник одолел клуб со счетом 1:3.

Примечательно, что забитый мяч стал для спортсмена первым за 16 месяцев после гола в ворота Румынии, забитого за сборную Украины в товарищеском поединке.

Видео гола Зозули

Ранее Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом". До этого стало известно, что он решил приостановить карьеру игрока сборной Украины по футболу, поскольку у него нет практики. Потом наш соотечественник на год подписал контракт с "Альбасете".

Видео: Футбол Лайф HD