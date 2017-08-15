В УЕФА назвали ТОП-3 претендента на звание лучшего игрока года

Составлена финальная тройка претендентов на награду Лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне 2016/17.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте УЕФА.

В тройку претендентов вошли: Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Криштиану Роналду (Португалия, "Реал").

Отмечается, что награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.

Шорт-лист был определен по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

На награду Лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.

В финальную тройку кандидатов попали футболисты, набравшие наибольшее количество голосов тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.

Другие футболисты в топ-10:

4: Лука Модрич (Хорватия, "Реал")

5: Тони Кроос (Германия, "Реал")

6: Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус")

7: Серхио Рамос (Испания, "Реал")

8: Килиан Мбаппе (Франция, "Монако")

9: Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

10: Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед")

Месси и Роналду дважды удостаивались награды в прошлом. Аргентинцу она вручалась по итогам сезонов 2010/11 и 2014/15, а португалец награждался после сезонов 2013/14 и 2015/16. Помимо них лауреатами становились Андрес Иниеста (сборная Испании, "Барселона") за сезон 2011/12 и Франк Рибери (сборная Франции, "Бавария") за сезон 2012/13.

Награда Лучшему футболисту Европы дополняет четыре новые ежегодные награды УЕФА по позициям по итогам Лиги чемпионов УЕФА. Их получат лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий престижнейшего еврокубка в сезоне 2016/17. Эти награды также будут вручены в ходе жеребьевки 24 августа.

День спустя в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2017/18 будет вручена награда Лучшему игроку Лиги Европы-2016/17. Все три кандидата — Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Поль Погба — представляют "Манчестер Юнайтед", завоевавший трофей в мае.

Напомним, ранее в УЕФА объявили состав символической сборной Лиги чемпионов.

Фото: uefa.com.