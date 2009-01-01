Дедушка на Tesla рассказал, как смог заработать на дорогое авто

Ульянич занимается в спортзале, ходит на йогу, производит уникальный мед, пишет книги, учит других быть здоровыми, мечтает побывать на Тибете.

Продавцом меда у входа в метро на Осокорках в Киеве на Tesla, оказался академик и пасечник Ульянич Николай Васильевич.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Анна Романова.

"Николай Васильевич отказался от сахара, мяса и всех вредных продуктов, каждое утро занимается в спортзале, ходит на йогу, производит уникальный мед, пишет книги, учит других быть молодыми и здоровыми, мечтает побывать на Тибете. А еще он фанат Илона Маска, новейших технологий и Tesla", — говорится в ее сообщении.

В свою очередь, сам Ульянич на своей странице в Facebook объяснил, как смог заработать на Tesla.

"Сначала купил пустой дачный участок 5 соток, постепенно строил на нем пасеку (одноэтажный летний домик) с музеем современного пчеловодства. Затем купил в Министерстве обороны списаный Кунг и переоборудовал его под передвижную пасеку с механизацией всех процессов на 18 ульев и с комнатой отдыха. 3 года назад все продал и получил 37 тыс. долларов, которых хватило доплатить к обменяемому моему автомобилю "Ниссан-Лиф", — написал он.