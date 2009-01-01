Мумифицированное тело без головы. В Киеве обнаружили страшную находку

Жуткую находку обнаружили в районе поселка Коцюбинское.

В полиции подтвердили страшную находку в Киеве Скриншот

В воскресенье, 22 октября, на территории лесничества в Святошинском районе Киева было найдено мумифицированное тело человека.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что жуткую находку обнаружили в районе поселка Коцюбинское. Как стало известно, тело мужчины, личность которого пока не установлена, было без головы — ее обнаружили неподалеку. Что стало причиной смерти мужчины, на данный момент не известно.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве случай с обнаружением трупа подтвердили. "На данный момент проводятся необходимые экспертизы", — сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве женщине перерезали горло.