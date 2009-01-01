Похолодание, порывистый ветер. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

В столице температура днем и ночью ожидается примерно одинаковая, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация УНИАН

Во вторник, 7 февраля, в Киеве, температура может опуститься до 13 градусов мороза.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что ожидается порывистый ветер, будет идти снег.

"… температура и днем, и ночью (ожидается — ред.) примерно одинакова — минус 11-13 градусов", — говорится в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в феврале в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.