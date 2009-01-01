Пожар в Киеве. Огонь охватил общежитие для переселенцев

Активистка предполагает, что поджог был умышленным, а целью злоумышленников было заставить переселенцев покинуть здание.

Пожар в общежитии Фейсбук А.Синьковой

В четверг рано утром, 26 октября, в Киеве произошел пожар в общежитии для переселенцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Анна Синькова.

По ее словам, пожар в доме на ул. Обуховской, 60, произошел из-за умышленного поджога, тушение происходит вяло. В здании уже обвалилась крыша, а жильцы мокнут и мерзнут под дождем на улице. Среди жильцов, оставшихся теперь без дома, есть полуторалетний ребенок.

Синькова приводит слова жены добровольца, которая находилась в общежитии на момент поджога: "Если бы некоторые наши переселенцы в то время спали, как и все остальные, то мы все — и старики, и маленький наш сын — мы все сгорели бы заживо".

Активистка предполагает, что поджог был умышленным, а целью злоумышленников было заставить переселенцев покинуть здание.

Напомним, лидер "Добровольческого движения "ОУН" Николай Коханивский заявлял, что его соратников пытаются выгнать из общежития, и именно это стало причиной конфликта с Русланом Качмалой. Заявление было сделано, когда Коханивский давал объяснения по поводу стрельбы из травматического пистолета в своего оппонента.

Фото: Фейсбук А.Синьковой.