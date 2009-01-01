Смертельная ссора. В Киеве пенсионер зарезал своего сына

Скорую вызвал 61-летний мужчина сразу после того, как ударил ножом своего сына.

В Киеве пенсионер зарезал своего сына xxivek.com.ua

В Киеве на Троещине пенсионер убил своего сына ножом, а затем вызвал скорую.

Об этом идет речь в сообщении ГУ НП в Киеве на странице в Facebook.

Отмечается, что к правоохранителям обратились медики и рассказали о смертельном ножевом ранении жителя дома на проспекте Маяковского в Деснянском районе.

На место выехали правоохранители. Они выяснили, что скорую вызвал 61-летний мужчина сразу после того, как ударил ножом своего сына.

Сотрудникам полиции пенсионер сообщил, что накануне между ним и 35-летним сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В разгаре ссоры сын ударил отца кулаком в лицо. В ответ пенсионер ударил ножом оппонента, после чего сразу вызвал скорую.

Пенсионера ранее не привлекали к уголовной ответственности. Он рассказал, что сын периодически выпивал и поднимал на него руку.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине мужчина зарезал знакомого, второго — ранил.