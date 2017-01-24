Смертельное ДТП на Киевщине: военный на "Волге" влетел в "Таврию"

В результате аварии три человека погибли на месте, а военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сегодня утром, 24 января, на Киевщине вблизи населенного пункта Ксаверовка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ВС Украины.

Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, военный, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте", — говорится в сообщении.

Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

С целью выяснения причин и обстоятельств аварии продолжается расследование.

Напомним, в Святошинском районе Киева пьяная женщина-водитель, ехавшая за рулем иномарки, врезалась в две машины, ее муж угрожал свидетелям автоматом Калашникова.