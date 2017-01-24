Смертельное ДТП на Киевщине: военный на "Волге" влетел в "Таврию"

В результате аварии три человека погибли на месте, а военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, военный, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте", — говорится в сообщении.
Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.
С целью выяснения причин и обстоятельств аварии продолжается расследование.
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