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Смертельное ДТП в Киеве. Range Rover сбил мужчину, перебегавшего проспект Соборности

Сегодня, 08:35
ДТП, Киев < >
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1 / 4 Смертельное ДТП в Киеве (@dtp.kiev.ua)

На проспекте Соборности, в направление моста Патона двое мужчин в возрасте примерно 30 лет навеселе перебегали дорогу в неустановленном месте.

ДТП, Киев
Смертельное ДТП в Киеве @dtp.kiev.ua
В воскресенье вечеров, 6 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

На проспекте Соборности, в направление моста Патона двое мужчин в возрасте примерно 30 лет навеселе перебегали дорогу в неустановленном месте.

Первому почти удалось завершить задуманное, а второго сбил Range Rover. Медикам, которые прибыли на место трагедии, пришлось констатировать смерть мужчины.

Пешехода сбили прямо над обустроенным подземным переходом. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине пьяный водитель BMW на пешеходном переходе сбил двух женщин.

Фото: @dtp.kiev.ua.

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