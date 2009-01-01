Смертельное ДТП в Киеве. Range Rover сбил мужчину, перебегавшего проспект Соборности

На проспекте Соборности, в направление моста Патона двое мужчин в возрасте примерно 30 лет навеселе перебегали дорогу в неустановленном месте.

Смертельное ДТП в Киеве @dtp.kiev.ua

В воскресенье вечеров, 6 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

На проспекте Соборности, в направление моста Патона двое мужчин в возрасте примерно 30 лет навеселе перебегали дорогу в неустановленном месте.

Первому почти удалось завершить задуманное, а второго сбил Range Rover. Медикам, которые прибыли на место трагедии, пришлось констатировать смерть мужчины.

Пешехода сбили прямо над обустроенным подземным переходом. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине пьяный водитель BMW на пешеходном переходе сбил двух женщин.

Фото: @dtp.kiev.ua.