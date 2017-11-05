Смертельное ДТП на Ровенщине. Пьяный водитель BMW на пешеходном переходе сбил двух женщин

В субботу, 4 ноября, в Ровенской области на пешеходном переходе в селе Белая Криница водитель BMW Х5 сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Следователи установили, что около 18:20 часов на автодороге "Киев-Чоп" 54-летний житель, управляя автомобилем BMW Х5, двигался со стороны столицы в направлении Ровно. В селе Белая Криница на регулируемом пешеходном переходе он проигнорировал запрещенный знак светофора и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешенный им, зеленый цвет светофора", — говорится в сообщении.

"В результате наезда 38-ми и 29-летние женщины, которые временно проживали в Белой Кринице, погибли на месте", — добавляют в полиции.

Отмечается, что водитель внедорожника, не останавливаясь, с места происшествия скрылся.

В полиции сообщают, что водитель находился в состоянии опьянения, который превышал допустимую норму почти в девять раз.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство.

54-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

Напомним, в Оболонском районе Киева маршрутка №464 возле остановки наехала на людей, есть погибшие и пострадавшие.

Фото: rv.npu.gov.ua.