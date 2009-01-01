Смертельное ДТП в Киеве. Водитель Chevrolet потерял сознание и задавил скутериста

В Chevrolet пришлось разбить стекло, чтобы достать водителя из салона.

Смертельное ДТП в Киеве @dtp.kiev.ua

В четверг, 12 октября в Соломенском районе Киева на бульваре Вацлава Гавела произошло ДТП , в результате которого погиб человек.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что водитель Chevrolet за рулем потерял сознание, сбил скутериста, переехал через него и въехал в Mazda.

Отмечается, что в Chevrolet пришлось разбить стекло, чтобы вытащить водителя. Мужчина был без сознания. Предполагается, что у него мог случиться инсульт.

Медикам не удалось спасти 43-летнего скутериста, он скончался в карете скорой помощи. Водителя-виновника аварии привели в чувство, он госпитализирован.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе под колесами грузовика погибла женщина.

Фото, видео: @dtp.kiev.ua.